SHOT: Спасатели вынесли ребёнка из горящей квартиры в столичной многоэтажке
В Москве локализовали пожар в высотке на севере города. При разборе завалов в полыхающей квартире нашли 10-летнего ребёнка. Он в тяжёлом состоянии, передает Telegram-канал SHOT.
Возгорание произошло этим утром в квартире на 21-м этаже ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина. Специслисты оперативно эвакуировали из здания 40 человек, однако спасателям было крайне сложно пробраться в помещение, где начался пожар. Мешала сильная захламленность в квартире. Несколько минут назад пострадавшего ребенка наконец-то вынесли на носилках из дома.
Точные причины происшествия и обстоятельства, при которых ребёнок оказался в горящей квартире, сейчас выясняются. По последней информации, первые крики «помогите» раздались в многоэтажке около 3 часов ночи — женщина появилась у окна вместе с ребенком, привлекая внимание.
Читайте также: