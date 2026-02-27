Достижения.рф

Женщина из ревности собрала взрывчатку и прикрепила к авто, чтобы убить любовницу мужа

В Таиланде женщина попыталась взорвать машину любовницы мужа, узнав о его измене
Фото: iStock/igoriss

В Таиланде женщина попыталась расправиться с любовницей своего мужа, устроив подрыв ее авто. Однако покушение провалилось, сообщает The Thaiger.



Инцидент произошёл утром 24 декабря 2025 года недалеко от Паттайи. 25 февраля в провинциях Чонбури и Районг прошли обыски и аресты.

Полиция задержала 38-летнюю Касаму и двух её сообщников, Сомкида и Тиннавата. Злоумышленники изготовили самодельную бомбу и прикрепили её к топливному баку машины соперницы. Привести устройство в действие планировали дистанционно, однако оно отсоединилось на ходу и сработало частично: из четырех стеклянных бутылок взорвалась только одна. Автомобиль получил незначительные повреждения, женщина не пострадала.

Касама созналась, что узнав о неверности мужа, поручила сообщнику установить GPS-трекер на машину соперницы, а взрывчатку собрала вместе с другим подельником по видео с YouTube. Задержанным грозят длительные тюремные сроки и крупные штрафы.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0