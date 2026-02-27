Женщина из ревности собрала взрывчатку и прикрепила к авто, чтобы убить любовницу мужа

27 февраля 2026, 03:49

В Таиланде женщина попыталась взорвать машину любовницы мужа, узнав о его измене

Фото: iStock/igoriss

В Таиланде женщина попыталась расправиться с любовницей своего мужа, устроив подрыв ее авто. Однако покушение провалилось, сообщает The Thaiger.