Украинец покалечил гранатой пять человек

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В Одесской области мужчина гранатой Ф-1 покалечил пять человек, которые распивали алкоголь в гараже. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».
Уточняется, что мужчина сделал словесное замечание отдыхающим. Однако, не получив ответ, он выдернул чеку и забросил к компании людей гранату.
Четверо мужчин и одна женщина были доставлены в реанимацию. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что на участке жилого дома в Белгородской области взорвалась граната Ф-1, которую забросил туда местный житель, чтобы отомстить соседу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Четверо мужчин и одна женщина были доставлены в реанимацию. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что на участке жилого дома в Белгородской области взорвалась граната Ф-1, которую забросил туда местный житель, чтобы отомстить соседу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова