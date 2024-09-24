Еще один советский самолет столкнулся с американским в Калифорнии

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Советский учебно-тренировочный самолет Як-50 столкнулся в Калифорнии с американским частным самолетом Beechcraft S35 Bonanza. Об этом информирует портал Aviation Safety Network.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, в аэропорту города Уотсонвилл. Согласно информации источника, советский учебно-тренировочный самолет врезался в американский частный самолет на взлетной полосе.
В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что Як-50 получил значительные повреждения.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В результате произошедшего никто не пострадал. Отмечается, что Як-50 получил значительные повреждения.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова