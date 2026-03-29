Три российских села изолировали из-за опасного заболевания
В трех селах Самарской области ввели карантин из-за вспышки бешенства. Соответствующие указы подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает портал 63.ru.
Опасный вирус обнаружили в Кануевке Безенчукского района, Новом Аделяково Челно-Вершинского района и Малом Ишуткино Исаклинского района. Неблагополучные по инфекции территории охватывают два километра в двух населенных пунктах и три — в одном. Въезд посторонним запретили, сделав исключение только для местных жителей, ветеринаров и технического персонала.
Также под запрет попали ввоз и вывоз непривитых и лечение зараженных животных, охота, проведение выставок и ярмарок, а также снятие шкур с туш и отлов диких зверей для зоопарков. Снять ограничения смогут не ранее, чем через два месяца после того, как падет или будет забита последняя особь с подозрением на болезнь.
