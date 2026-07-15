Российский школьник погиб от прикосновения к водостоку
В Новосибирске 10-летний школьник погиб от удара током, прикоснувшись к водосточной трубе во время прогулки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла 13 июля на улице Станичной в Дзержинском районе. Водосточная труба, к которой прикоснулся ребенок, оказалась под электрическим напряжением. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что В Челябинске трехлетний мальчик пострадал от удара током на территории платного пляжа. По словам свидетелей, там проложили провод для накачки инвентаря, изолированный лишь скотчем. Находившиеся рядом люди оттащили малыша и вызвали скорую.
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