Российский школьник погиб от прикосновения к водостоку

15 июля 2026, 12:06

В Новосибирске школьник погиб от удара током, прикоснувшись к водостоку

Фото: iStock/blinow61

В Новосибирске 10-летний школьник погиб от удара током, прикоснувшись к водосточной трубе во время прогулки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.