В Арзамасе мужчина хотел поджечь административное здание и спалил автомобиль
В Арзамасе Нижегородской области задержали мужчину, которого обвиняют в попытке поджога административного здания городской администрации. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии следствия, злоумышленник пришёл к зданию с несколькими бутылками с зажигательной смесью, намереваясь совершить теракт. Он начал бросать коктейли Молотова, однако само здание не пострадало. При этом загорелся автомобиль нападавшего, куда попала горючая смесь.
Полицейские оперативно задержали мужчину и приняли меры для ликвидации возгорания.
