В Арзамасе мужчина хотел поджечь административное здание и спалил автомобиль

Фото: iStock/trikolor

В Арзамасе Нижегородской области задержали мужчину, которого обвиняют в попытке поджога административного здания городской администрации. Об этом сообщает «Лента.ру».



По версии следствия, злоумышленник пришёл к зданию с несколькими бутылками с зажигательной смесью, намереваясь совершить теракт. Он начал бросать коктейли Молотова, однако само здание не пострадало. При этом загорелся автомобиль нападавшего, куда попала горючая смесь.

Полицейские оперативно задержали мужчину и приняли меры для ликвидации возгорания.

Иван Мусатов

