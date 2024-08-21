«Домодедовский упырь» на свободе: Вернется ли маньяк Иван Продан на улицы российских городов

Фото: istock / Vladimir Zapletin
Имя Ивана Продана, известного под прозвищем «Домодедовский упырь», стало широко известно в середине 90-х годов. Он насиловал своих жертв, грабил их и иногда оставлял на изуродованных телах деньги, считая это оплатой за секс.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что Продан вышел на свободу 20 апреля. После своего освобождения ему необходимо было зарегистрироваться по месту жительства, но он не пришел в отделение МВД. Тем не менее, Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла эту информацию, указав, что преступник был передан Молдавии еще в 2010 году для дальнейшего отбывания наказания. В материале «Радио 1» расскажем, за что сидел «домодедовский упырь».
После службы в армии Продан переехал в Россию, в Костромскую область, где вступил в брак и стал отцом. Однако супруга не смогла вынести его тиранического поведения и ушла. В 1990-х Продан перебрался в Москву в поисках работы, но в итоге остался в Подмосковье.
Однажды он решил отомстить, но не обидчикам, а всем, кто попадался ему на пути. Его жертвами становились и мужчины, и женщины.
К концу 1990-х годов сотрудники полиции задержали обнажённого мужчину, который сообщил, что стал жертвой незнакомца, заставившего угрозами его раздеться и ранившего железным предметом. Пострадавший отметил, что у нападавшего не было мизинца. Стремление Продана к насилию с каждым разом возрастало, и с осени 1998-го он начал убивать своих жертв, тела которых находили местные жители.
Преступник продолжал выбирать районы возле железной дороги и леса. Оперативники нашли землянку с украденными вещами и книгу о гипнозе. Раздетый мужчина в своих показаниях говорил, что не сопротивлялся, словно находился под гипнозом. Каждый день в дежурную часть поступали новые сообщения о нападениях, иногда со смертельным исходом. Жители Домодедово, которым сейчас около 40 лет, до сих пор помнят строгие запреты родителей на выходы на улицу в одиночку.
Во время его двухнедельного пребывания в изоляторе не было зафиксировано ни одного преступления. Но как только Продан вышел, в Домодедово и Видном вновь начались нападения. Оперативники сопоставили даты и тот самый отсутствующий мизинец — Продан снова оказался за решеткой.
Общая статистика преступлений, в которых подозревали Продана, была ошеломляющей. Он признался в 58 нападениях в период с 1998 по 1999 год. Более 200 заявлений по региону остались без расследования. При обыске его квартиры нашли более 300 предметов, включая ношеную обувь женщин, чьи имена так и не удалось установить.
Судмедэкспертиза признала Продана вменяемым, но он отказался от своих показаний. В итоге на суде подтвердили 5 убийств и 17 изнасилований, приговорив его к 25 годам строгого режима.
Позже эти сведенья опровергла ФСИН. Заявление с соответствующим содержанием появилось в официальном Телеграм-канале ведомства.
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Из упыренка в упыряПродан родился в 1976 году в Молдавии. С ранних лет он сталкивался с унижением со стороны семьи и одноклассников. В армии сослуживцы часто насмехались над ним из-за фамилии: «Продан, за сколько продан?» Они отмечали его злопамятство, подлость и скверный характер — Иван был вечным изгоем.
После службы в армии Продан переехал в Россию, в Костромскую область, где вступил в брак и стал отцом. Однако супруга не смогла вынести его тиранического поведения и ушла. В 1990-х Продан перебрался в Москву в поисках работы, но в итоге остался в Подмосковье.
Однажды он решил отомстить, но не обидчикам, а всем, кто попадался ему на пути. Его жертвами становились и мужчины, и женщины.
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Стиль маньякаВ начале лета 1998 года в подмосковных городах Домодедово и Видное произошло множество разбойных нападений. Преступник действовал в уединённых местах, нападая на женщин возле железнодорожных станций и в лесных посадках. Мало кому, кто избежал нападения, удалось подробно описать внешность злоумышленника, так как он часто бил жертв по голове, грабил, а в некоторых случаях насиловал. Но была одна характерная черта Продана — у него отсутствовал мизинец на левой руке. Одна из выживших рассказывала, как он украл сумку у неё и даже сардельки, которые съел на бегу.
К концу 1990-х годов сотрудники полиции задержали обнажённого мужчину, который сообщил, что стал жертвой незнакомца, заставившего угрозами его раздеться и ранившего железным предметом. Пострадавший отметил, что у нападавшего не было мизинца. Стремление Продана к насилию с каждым разом возрастало, и с осени 1998-го он начал убивать своих жертв, тела которых находили местные жители.
Преступник продолжал выбирать районы возле железной дороги и леса. Оперативники нашли землянку с украденными вещами и книгу о гипнозе. Раздетый мужчина в своих показаниях говорил, что не сопротивлялся, словно находился под гипнозом. Каждый день в дежурную часть поступали новые сообщения о нападениях, иногда со смертельным исходом. Жители Домодедово, которым сейчас около 40 лет, до сих пор помнят строгие запреты родителей на выходы на улицу в одиночку.
«О, помню то время. В школе учились, еще всех по вечерам дома запирали», — рассказывают местные.Фото: istock / aga7ta
Хранил ношеную обувь неизвестных женщинИдентифицировали Ивана как «домодедовского упыря» случайно. В 1999 году полиция задержала гражданина Молдавии Продана, который ранее был арестован на 15 суток за хулиганство и вскоре отпущен.
Во время его двухнедельного пребывания в изоляторе не было зафиксировано ни одного преступления. Но как только Продан вышел, в Домодедово и Видном вновь начались нападения. Оперативники сопоставили даты и тот самый отсутствующий мизинец — Продан снова оказался за решеткой.
Общая статистика преступлений, в которых подозревали Продана, была ошеломляющей. Он признался в 58 нападениях в период с 1998 по 1999 год. Более 200 заявлений по региону остались без расследования. При обыске его квартиры нашли более 300 предметов, включая ношеную обувь женщин, чьи имена так и не удалось установить.
Судмедэкспертиза признала Продана вменяемым, но он отказался от своих показаний. В итоге на суде подтвердили 5 убийств и 17 изнасилований, приговорив его к 25 годам строгого режима.
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«Домодедовский упырь» пропал21 августа Телеграм-канал SHOT сообщил, что Иван Продан пропал после выхода из мест заключения. Как утверждали журналисты, после выхода на свободу 55-летний Продан не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Также мужчина не подавал заявки на оформление СНИЛС и ИНН. По этим причинам авторы материала пришли к выводу, что маньяк пропал. Как заявляли журналисты, сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится маньяк.
Позже эти сведенья опровергла ФСИН. Заявление с соответствующим содержанием появилось в официальном Телеграм-канале ведомства.
«В соответствии с Конвенцией о передаче осуждённых лиц от 21 марта 1983 года и статьей 469 УПК РФ в январе 2010 года по решению суда осуждённый был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — сказано в сообщении.Фото: istock / Sayan_Moongklang
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Алина Юрчак