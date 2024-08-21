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«Домодедовский упырь» на свободе: Вернется ли маньяк Иван Продан на улицы российских городов

ФСИН сообщила о передаче серийного убийцы Продана в Молдавию в 2010 году
21 августа 2024, 19:47
Фото: istock / Vladimir Zapletin

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Имя Ивана Продана, известного под прозвищем «Домодедовский упырь», стало широко известно в середине 90-х годов. Он насиловал своих жертв, грабил их и иногда оставлял на изуродованных телах деньги, считая это оплатой за секс.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что Продан вышел на свободу 20 апреля. После своего освобождения ему необходимо было зарегистрироваться по месту жительства, но он не пришел в отделение МВД. Тем не менее, Федеральная служба исполнения наказаний России опровергла эту информацию, указав, что преступник был передан Молдавии еще в 2010 году для дальнейшего отбывания наказания. В материале «Радио 1» расскажем, за что сидел «домодедовский упырь».

Из упыренка в упыря

Продан родился в 1976 году в Молдавии. С ранних лет он сталкивался с унижением со стороны семьи и одноклассников. В армии сослуживцы часто насмехались над ним из-за фамилии: «Продан, за сколько продан?» Они отмечали его злопамятство, подлость и скверный характер — Иван был вечным изгоем.



После службы в армии Продан переехал в Россию, в Костромскую область, где вступил в брак и стал отцом. Однако супруга не смогла вынести его тиранического поведения и ушла. В 1990-х Продан перебрался в Москву в поисках работы, но в итоге остался в Подмосковье.

Однажды он решил отомстить, но не обидчикам, а всем, кто попадался ему на пути. Его жертвами становились и мужчины, и женщины.

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Стиль маньяка

В начале лета 1998 года в подмосковных городах Домодедово и Видное произошло множество разбойных нападений. Преступник действовал в уединённых местах, нападая на женщин возле железнодорожных станций и в лесных посадках. Мало кому, кто избежал нападения, удалось подробно описать внешность злоумышленника, так как он часто бил жертв по голове, грабил, а в некоторых случаях насиловал. Но была одна характерная черта Продана — у него отсутствовал мизинец на левой руке. Одна из выживших рассказывала, как он украл сумку у неё и даже сардельки, которые съел на бегу.

К концу 1990-х годов сотрудники полиции задержали обнажённого мужчину, который сообщил, что стал жертвой незнакомца, заставившего угрозами его раздеться и ранившего железным предметом. Пострадавший отметил, что у нападавшего не было мизинца. Стремление Продана к насилию с каждым разом возрастало, и с осени 1998-го он начал убивать своих жертв, тела которых находили местные жители.

Преступник продолжал выбирать районы возле железной дороги и леса. Оперативники нашли землянку с украденными вещами и книгу о гипнозе. Раздетый мужчина в своих показаниях говорил, что не сопротивлялся, словно находился под гипнозом. Каждый день в дежурную часть поступали новые сообщения о нападениях, иногда со смертельным исходом. Жители Домодедово, которым сейчас около 40 лет, до сих пор помнят строгие запреты родителей на выходы на улицу в одиночку.

«О, помню то время. В школе учились, еще всех по вечерам дома запирали», — рассказывают местные.
Фото: istock / aga7ta

Хранил ношеную обувь неизвестных женщин

Идентифицировали Ивана как «домодедовского упыря» случайно. В 1999 году полиция задержала гражданина Молдавии Продана, который ранее был арестован на 15 суток за хулиганство и вскоре отпущен.

Во время его двухнедельного пребывания в изоляторе не было зафиксировано ни одного преступления. Но как только Продан вышел, в Домодедово и Видном вновь начались нападения. Оперативники сопоставили даты и тот самый отсутствующий мизинец — Продан снова оказался за решеткой.

Общая статистика преступлений, в которых подозревали Продана, была ошеломляющей. Он признался в 58 нападениях в период с 1998 по 1999 год. Более 200 заявлений по региону остались без расследования. При обыске его квартиры нашли более 300 предметов, включая ношеную обувь женщин, чьи имена так и не удалось установить.

Судмедэкспертиза признала Продана вменяемым, но он отказался от своих показаний. В итоге на суде подтвердили 5 убийств и 17 изнасилований, приговорив его к 25 годам строгого режима.
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«Домодедовский упырь» пропал

21 августа Телеграм-канал SHOT сообщил, что Иван Продан пропал после выхода из мест заключения. Как утверждали журналисты, после выхода на свободу 55-летний Продан не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. Также мужчина не подавал заявки на оформление СНИЛС и ИНН. По этим причинам авторы материала пришли к выводу, что маньяк пропал. Как заявляли журналисты, сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится маньяк.

Позже эти сведенья опровергла ФСИН. Заявление с соответствующим содержанием появилось в официальном Телеграм-канале ведомства.

«В соответствии с Конвенцией о передаче осуждённых лиц от 21 марта 1983 года и статьей 469 УПК РФ в январе 2010 года по решению суда осуждённый был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — сказано в сообщении.
Фото: istock / Sayan_Moongklang

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#убийство
В Москве мальчик случайно сжёг пять легковушек и микроавтобус
В Москве школьник со спичками поджег пять машин и микроавтобус
21 августа 2024, 19:24

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве школьник со спичками поджег картон на площадке со строительным мусором, подпалив пять автомобилей и микроавтобус, сообщает «Вечерняя Москва» 21 августа.
Пожар случился в одном из дворов в районе Солнцево, где дети играли со спичками. В результате поджога загорелось около 100 квадратных метров строительного мусора. Огонь зацепил припаркованные неподалеку машины. Местные жители пытались оттащить автомобили.

На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара продолжает разрастаться, есть ли пострадавшие — пока неизвестно. Точную причину возгорания и размер ущерба предстоит определить пожарным экспертам.

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В столичном районе Чертаново горят несколько квартир в высотном доме
21 августа 2024, 18:07

Фото: istockphoto/grafoto

В Москве в районе Чертаново вспыхнул пожар. Горят сразу несколько квартир высотного дома на улице Газопровод.
По данным телеграм-канала Baza, огонь вспыхнул в первом корпусе дома № 3. Сначала загорелась одна квартира. Затем, вырвавшись наружу, пламя перекинулось на верхние этажи. Из огня успели спасти женщину и ребёнка — они выбрались из горящего помещения и сидели на кондиционере.

О пострадавших пока не сообщается. Известно, что один из пожарных, участвующих в ликвидации возгорания, подал сигнал MAYDAY. это кодовое слово для экстренной помощи, используемое на международном уровне в качестве сигнала бедствия в голосовой радиосвязи. Оно используется для сигнала о чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни.

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#дома
#москва
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В Мурманской области объявлена угроза атаки беспилотника
21 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«В небе над Мурманской областью была обнаружена потенциальная угроза, связанная с беспилотником. Мы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности», — сообщил губернатор.

Он призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных ситуаций сообщать об этом по номеру 112.

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В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе

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В Таиланде питон вылез из унитаза и чуть не откусил мужчине половой орган
В Таиланде змея вылезла из унитаза и прокусила мужчине мошонку
21 августа 2024, 17:32

Фото: iStock/Gervase Laundrie

Змея прокусила мошонку жителю Таиланда, когда тот сидел на унитазе. Рептилия неожиданно вылезла из слива, о чем мужчина рассказал в социальных сетях.
По словам пострадавшего, он почувствовал острую боль в районе гениталий, опустил руку и понял, что его кусает змея. Это сильно напугало человека. Защищаясь, пресмыкающееся также успело укусить тайца за руку.

Не зная, что делать, мужчина в панике вытащил змею из унитаза и принялся бить ершиком, пока в итоге не оглушил. После искусанный позвонил спасателям. Прибывшие на место эксперты констатировали, что змея не ядовитая, поэтому его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди местных, которые теперь с опаской посещают санузлы.

В начале августа в Москве экзотическая ядовитая змея укусила 17-летнего подростка. От укуса голубой куфии парень попал в больницу. После выяснилось, что москвичи держали дома террариум со змеями.

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В Тюменской области клиенту случайно отрезали ухо в барбершопе
21 августа 2024, 17:14

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

В Тюменской области мастер случайно отрезал клиенту часть уха во время стрижки, сообщили в Shot.
Согласно информации , 24-летний Данил пришёл в барбершоп «Викинг» в Тобольске, чтобы сделать стрижку.

«Он записался к 21-летнему мастеру Ниджату, который недавно прошёл дополнительное обучение. Однако во время стрижки мастер случайно отрезал часть правого уха клиента вместе с волосами. Пострадавший обратился за помощью в больницу», — говорится в материале.

Данил оценил ущерб от потери части уха в 100 тысяч рублей. В результате судебного разбирательства ему удалось взыскать с барбершопа 90 тысяч рублей: 60 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч в виде штрафа за нарушение прав потребителя.

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В Нижнем Тагиле заметили кружащий над городом и военным заводом самолёт
21 августа 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Жители Нижнего Тагила пожаловались на неизвестный самолёт, который наматывал круги над городом и оборонным заводом. Транспортная прокуратура отреагировала на сообщение бдительных горожан и начала проверку.
О неизвестном самолёте и его странном маршруте местные жители начали писать в социальных сетях и мессенджерах утром 21 августа. Сообщалось, что принадлежность самолета, кружащего над оборонным «Уралвагонзаводом» не могут установить ни местные чиновники, ни сотрудники аэропорта.

В результате транспортная прокуратура начала свою собственную проверку, в результате которой, правда, «вышли на самих себя». Испытав некоторую неловкость, сотрудники надзорного ведомства вскоре выяснили, что «неизвестный самолёт» — это борт министерства обороны РФ АН-30, который вылетел из аэропорта Кольцово и проводил аэрофотосъёмку.

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ФСИН РФ опровергла освобождение и пропажу «Домодедовского упыря»
21 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла сообщения о том, что «Домодедовский упырь» Иван Продан исчез из тюрьмы. В 1999 году его приговорили к 25 годам колонии за убийство пяти человек и нападение на 17.Об этом сообщили в Газета.ру.
«Распространяемые в сети сведения о том, что осуждённый Иван Продан был освобождён из исправительного учреждения УФСИН РФ по Республике Мордовия в апреле этого года, не соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.

Из публикации следует, что в 2010 году Российская Федерация передала преступника Молдавии для дальнейшего отбывания им наказания. Его отправили в эту страну, поскольку он является её гражданином.

20 августа стало известно, что 20 апреля 2024 года «Домодедовский упырь» Продан покинул исправительную колонию в Мордовии. После освобождения 55-летний бывший чиновник не зарегистрировался в МВД и не оформил СНИЛС и ИНН.

Исходя из этого, авторы материала пришли к выводу, что преступник исчез. Они утверждали, что сотрудники правоохранительных органов не знают, где сейчас находится Продан.

Ранее осуждённый по прозвищу «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился в зону боевых действий на Украине.

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В Королёве женщина фиктивно поставила на учёт 540 мигрантов
21 августа 2024, 16:28

Фото: iStock/vichinterlang

Фиктивную постановку на миграционный учёт 540 иностранных граждан выявили подмосковные полицейские при проверке гостиницы в городе Королёв, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Установлено, что менеджер гостиницы, расположенной в Ярославском проезде города Королёв, поставила на миграционный учёт 540 иностранцев. При этом она заведомо знала, что они не будут там жить», — говорится в сообщении.
Женщину задержали. Против неё завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2024 года количество нарушений закона, связанных с организацией незаконной миграции, выросло на 128%.

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На фестивале «Сигнал» под Калугой бармен скончался после конфликта с охраной
21 августа 2024, 15:37

Фото: istockphoto/gorodenkoff

На фестивале «Сигнал» в Калужской области погиб бармен. По словам родных, перед смертью его избили и связали.
О смерти 34-летнего Руслана Досаева телеграм-каналу «Осторожно, новости» рассказал его брат. По словам парня, Руслан работал на фестивале барменом, а потом остался на афтерпати. Он захотел познакомиться с понравившейся девушкой, но оказалось, что у той был молодой человек, который полез в драку. Бармен пытался постоять за себя, но в конфликт вмешались охранники «Сигнала». По словам брата погибшего, они связали Руслана и втроём избивали его ногами.

Тело погибшего бармена со связанными ногами позже обнаружил в лесополосе его друг, который на фестивале жил с ним в одной палатке. Он сфотографировал погибшего, но охранник попросил его удалить фото. В полиции Калужской области возбуждать уголовное дело отказались, так как при вскрытии не было обнаружено повреждений внутренних органов. Предварительно причиной смерти названа остановка сердца.

Родные Руслана уверены, что его смерть наступила из-за избиения, хотя и не отрицают, что перед этим он пил алкоголь. Брад Досаева рассказал, что была проведена более подробная экспертиза, результаты которой станут известны позднее.

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