Три сестры погибли при пожаре в Кыргызстане
В Оше (Кыргызстан) в результате пожара в частном доме погибли три сестры — девочки 2013, 2016 и 2018 годов рождения. Инцидент произошёл ранним утром 15 ноября на улице Уста Абдухалила, передаёт Open.kg.
По данным издания, возгорание началось примерно в 04:00, когда вся семья была дома. Отец находился в одной комнате с тремя дочерьми, а мать вместе с двумя другими детьми — в соседнем помещении. Пламя заметили соседи и вызвали пожарных. Мужчина пытался вывести девочек из охваченного огнём дома, но спасти их не удалось; сам он получил серьёзные ожоги и был доставлен в больницу.
Похороны погибших девочек состоялись в тот же день, 15 ноября. Две из сестёр обучались в школе № 21 имени А. С. Пушкина, младшая ходила в частное учебное заведение. Отец девочек по‑прежнему находится в реанимации с ожогами 60% поверхности тела. Медики констатируют лишь незначительную стабилизацию его состояния.
Милиция проводит доследственную проверку по факту гибели детей. Специалисты продолжают выяснять причины возникновения пожара.
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