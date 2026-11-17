17 ноября 2026, 01:34

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Оше (Кыргызстан) в результате пожара в частном доме погибли три сестры — девочки 2013, 2016 и 2018 годов рождения. Инцидент произошёл ранним утром 15 ноября на улице Уста Абдухалила, передаёт Open.kg.