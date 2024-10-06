Три спасателя пострадали в мощном пожаре в Каспийске

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Три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте.
По данным издания, пожар в трехэтажном ТЦ начался около полудня, когда вспыхнула бытовая техника, а затем оптовый магазин с мягкими игрушками.
Уточняется, все пострадавшие спасатели из одного отделения — 10-й пожарной части.
Напомним, по информации МЧС, пожар распространился на 700 квадратных метров второго этажа. Огонь тушат 39 спасателей и 13 единиц техники.
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Уточняется, все пострадавшие спасатели из одного отделения — 10-й пожарной части.
Напомним, по информации МЧС, пожар распространился на 700 квадратных метров второго этажа. Огонь тушат 39 спасателей и 13 единиц техники.
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Данил Пономарев