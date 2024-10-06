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Три спасателя пострадали в мощном пожаре в Каспийске

SHOT: три спасателя пострадали при пожаре в торговом центре Каспийска
06 октября 2024, 14:28
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте.
По данным издания, пожар в трехэтажном ТЦ начался около полудня, когда вспыхнула бытовая техника, а затем оптовый магазин с мягкими игрушками.

Уточняется, все пострадавшие спасатели из одного отделения — 10-й пожарной части.



Напомним, по информации МЧС, пожар распространился на 700 квадратных метров второго этажа. Огонь тушат 39 спасателей и 13 единиц техники.

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#мчс
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#тц
Изнасиловали шваброй и сожгли пах раскаленным ножом: в Крыму поймали подозреваемых в пытках
Baza: жителя Крыма изнасиловали шваброй и избили за общение с 17-летней девушкой
06 октября 2024, 14:51

Фото: iStock/Backiris

В Крыму в больницу попал 28-летний школьный охранник, которого неизвестные избили, изнасиловали шваброй, а после сожгли область паха раскаленным ножом. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza». Отмечается, что полиция уже задержала подозреваемых в пытках.
По информации издания, мужчину мучали 36-летняя Софья и 33-летний гражданин Таджикистана Нусратуллои, чтобы отомстить за общение с 17-летней дочерью женщины. Претензии к охраннику у них возникли уже давно. В середине августа они обвиняли его в похищении девочки, даже вывезли в лес и избили. Однако вскоре выяснилось, что подросток просто сбежала из дома и все это время жила у подруги в Севастополе.
«Однако, предварительно, общение Нурлана с девушкой не заканчивалось, и в конце сентября он получил от нее сообщение с приглашением зайти к ней домой. Там его уже и поджидали неизвестные», — говорится в материале.
Издание отмечает, что у охранника есть задержка развития, он не женат и не состоит в отношениях. Раньше работал на виноградных плантациях, а недавно устроился охранником в школу.

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В торговом центре Каспийска в Дагестане происходит пожар — МЧС
06 октября 2024, 14:23

Фото: iStock/Backiris

Пожар в торговом центре Каспийска в Дагестане охватил 700 квадратных метров второго этажа, проинформировали в МЧС России.
«Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники», — сказано в публикации в Telegram-канале.
По информации главка регионального ведомства, горит трехэтажное здание «Пир» на Кирпичном шоссе, 13.

Как уточнили в администрации города, ТЦ располагается на территории ВЦ «Каспий экспо».

Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошел пожар на нефтебазе на десяти тысячах квадратных метров.

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#дагестан
#мчс
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#новости
#торговый центр
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Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге
06 октября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/blinow61

Трех школьников после возбуждения уголовного дела о «банде мигрантов» задержали в Петербурге. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу главка регионального МВД.
В ведомстве уточнили, что дело завели по статье о хулиганстве. Всему причиной стала видеозапись в соцсетях, где авторы рассказывали про молодежные группировки мигрантов, появившиеся в городе.

Правоохранители проверили информацию и выяснили, что под «бандой мигрантов» имелись в виду 16-летние подростки, живущие в юго-западной части Петербурга. Ребята вместе гуляют, но учатся в разных местах.

По данным стражей порядка, тремя месяцами ранее два подростка подрались из-за девушки и снимали это. На записи было фото, где один из подростков держал предмет, напоминающий пистолет. Запись попала в сеть только сейчас. Третий молодой человек был на снимке с игрушечным пистолетом. По словам школьников, они не знают, как видео попало в соцсети.

С ребятами и их родителями проведена профилактическая беседа.

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#уголовное дело
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#подростки
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В Волгоградской области столкнулись «Мерседес» и «Газель», есть пострадавшие
В Волгоградской области число пострадавших в ДТП с «Газелью» выросло до 13
06 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Число пострадавших в аварии с пассажирской «Газелью» на трассе в Волгоградской области увеличилось до 13. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
В субботу, 5 октября, на трассе Р-229 столкнулись «Газель» и «Mercedes». В результате аварии 30-летний водитель иномарки скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Барнауле сын исколол шею матери и воткнул ей ножницы в спину из-за замечания о пьянстве
SHOT: в Барнауле сын изрезал мать ножницами из-за замечания о пьянстве
06 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

В Барнауле 37-летний сын исколол свою мать ножницами, а после воткнул их ей в спину из-за того, что женщина сделала ему замечание о пьянстве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшую с колото-резаными ранами увезли в больницу.
По данным издания, все произошло, когда 59-летняя женщина приехала проведать внучек, но увидев пьяного сына, стала упрекать его.
«Мужчина психанул, схватил на кухне ножницы и налетел на женщину. Он исколол шею матери, ударив как минимум 5 раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты», — говорится в сообщении.
Окровавленная мать смогла выбежать на улицу, где начала просить о помощи прохожих. Скорая увезла ее с многочисленными ранениями.

Канал отмечает, что сына пострадавшей уже задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина сознался в содеянном.

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В Москве автомобиль перевернулся на Новочеремушкинской улице
06 октября 2024, 08:05

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве автомобиль перевернулся на Новочеремушкинской улице в районе дома 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
На месте аварии работали сотрудники профильных служб города. Данные о пострадавших не уточняются.

К настоящему времени движение транспорта по Новочеремушкинской улице восстановлено после ДТП. Иные подробности не разглашаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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Автобус с игроками российского футбольного клуба попал в ДТП
Автобус с игроками ФК «Ростов» попал в ДТП на МКАД
06 октября 2024, 07:55

Фото: iStock/conejota

Автобус с игроками футбольного клуба «Ростов» попал в ДТП на МКАД после игры со столичным «Спартаком». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Игроки возвращались в Ростов-на-Дону после матча Российской Премьер-Лиги, который завершился поражением «желто-синих» со счетом 0:3. На выезде из столицы автобус попал в ДТП.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе клуба, добавили, что авария была небольшой, поэтому путь спортсменов был продолжен.

В матче «Спартака» и «Ростова» голами отметились игроки Наиль Умяров и Шамар Николсон. Нападающий из Ямайки сделал дубль. Отмечается, что после победы ФК «Спартак» занял пятую строчку в турнирной таблице.

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Автомобиль покинул место ДТП без водителя
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#авария
#происшествия
#ростов
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В Липецке учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице
06 октября 2024, 06:12

Фото: iStock/pcess609

Липецкой учительнице Алисе Кучеренко пригрозили увольнением после того, как она отругала второклассницу, которая начала есть на уроке. Об этом учительница рассказала в видеообращении, опубликованном изданием «Площадь».
Ученица не отреагировала на слова учителя. Тогда учительница поставила ученика рядом с доской и попыталась заставить его сосредоточиться на уроке. Инцидент перерос в скандал.

По словам Кучеренко, ученица сохраняла спокойствие, не плакала и была всем довольна. После этого учительницу пригласили на встречу с заместителем директора и матерью ученицы, но заместитель директора начала кричать и угрожать уволить его с позором.

Тогда учительница подчеркнула, что ее запугали и потребовали написать объяснительную. Директор школы также не поддержал учительницу. Разговор проходил в присутствии сотрудников прокуратуры.

Ранее сообщалось, что учительница начальной школы в Великобритании лишилась работы за то, что научила девятилетнего ученика танцевать для TikTok.

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#учитель
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#прокуратура
#увольнение
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Автомобиль покинул место ДТП без водителя
В Стерлитамаке автомобиль покинул место ДТП без водителя после столкновения
05 октября 2024, 23:57

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) автомобиль столкнулся с другой машиной и уехал с места ДТП без водителя. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале издания Baza.
Утверждается, что после столкновения у автомобиля заклинило заднюю передачу, из-за чего он уехал с места происшествия. Спустя некоторое время автомобиль остановился, задев припаркованные возле магазина автомобили.

Ранее на Сиреневом бульвар в Москве перевернулся автомобиль, перевозивший 10 школьников. Находившийся за рулем 14-летний подросток не справился с управлением, что и привело к аварии.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит матери находившегося внутри подростка. Школьники решили прокатиться большой компанией после того, как несколько раз ездили вдвоем.

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