В торговом центре Каспийска в Дагестане происходит пожар — МЧС

Видео: МЧС России
Пожар в торговом центре Каспийска в Дагестане охватил 700 квадратных метров второго этажа, проинформировали в МЧС России.
«Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Каспийске огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники», — сказано в публикации в Telegram-канале.По информации главка регионального ведомства, горит трехэтажное здание «Пир» на Кирпичном шоссе, 13.
Как уточнили в администрации города, ТЦ располагается на территории ВЦ «Каспий экспо».
Ранее сообщалось, что в Пермском крае произошел пожар на нефтебазе на десяти тысячах квадратных метров.
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Никита Кротов