Военкор Котенок сообщил о мощном пожаре рядом с Курской АЭС

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Рядом с Курской АЭС происходит мощный пожар, пишет военкор Юрий Котенок у себя в Telegram-канале.
«Сильный пожар в Курчатове, примерно в 4,8 км от Курской АЭС», — говорится в публикации журналиста.Перед этим были сообщения о попытке со стороны боевиков ВСУ атаковать электростанцию. Утверждалось про четыре прилета, которые оказались безуспешными. Отмечалось, что российская противовоздушная оборона сработала слаженно. Кроме того, упоминалось возгорание в пяти километрах от предприятия.
Позже в пресс-службе Курской АЭС проинформировали, что предприятие вернулось к работе в штатном режиме.
Украинские боевики напали на Курскую область с утра 6 августа. Неонацисты получили отпор от пограничников, ВС РФ и Росгвардии.
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Никита Кротов