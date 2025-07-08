Жители российского города жалуются на опасную еду в кафе мигрантов
В Новосибирске правоохранители начали проверку заведения, владельцами которого являются мигранты. Посетители пожаловались на несоблюдение санитарных норм и агрессивное поведение персонала, сообщает информационный центр СК России.
По версии следствия, иностранцы нарушают правила приготовления и хранения пищи, а также не используют терминалы для оплаты — посетителей принуждают переводить деньги на банковский счет. При этом сотрудники кафе игнорируют замечания и высказывают оскорбления.
Ситуацией также заинтересовался председатель ведомства Александр Бастрыкин. Результаты проверки должен представить руководитель СУ СК по по региону Евгений Долгаев.
Читайте также: