В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Первые толчки начались в 12:50 (совпадает с московским). Жители 15-миллионного города выбежали на улицы. Сохраняется угроза повторных толчков.
Очевидцы сообщают, что два толчка также были зафиксированы в аэропорту. Люди оперативно собрали вещи и эвакуировались из здания.
Российские туристы, в настоящее время находящиеся в Стамбуле, рассказали Mash о первых минутах землетрясения. Так, наблюдались проблемы с сотовой связью и интернетом, дома тряслись и стоял сильный грохот.
По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение произошло в Мраморном море на глубине 6,9 км. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
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Очевидцы сообщают, что два толчка также были зафиксированы в аэропорту. Люди оперативно собрали вещи и эвакуировались из здания.
Российские туристы, в настоящее время находящиеся в Стамбуле, рассказали Mash о первых минутах землетрясения. Так, наблюдались проблемы с сотовой связью и интернетом, дома тряслись и стоял сильный грохот.
По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение произошло в Мраморном море на глубине 6,9 км. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
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Анастасия Чинкова