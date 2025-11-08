Три женщины в никабах хотели взорвать ночной клуб

08 ноября 2025, 16:52

Le Parisien: в Париже задержали трех женщин в никабах за подготовку теракта

Фото: iStock/SeanWang

В Париже задержали трех женщин по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет местная газета Le Parisien.