Три женщины в никабах хотели взорвать ночной клуб
В Париже задержали трех женщин по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет местная газета Le Parisien.
В Генеральном директорате по внутренней безопасности (DGSI) Франции сообщили, что задержанные являются сторонницами движения салафитов, не выходят из дома без никаба и почти все свое время проводят взаперти. По сведениям силовиков, женщины находятся в депрессивном состоянии и проявляют суицидальные наклонности, одна из них передвигается на инвалидной коляске.
Подозреваемые активно потребляли экстремистский контент в мессенджерах и социальных сетях. Одна из них заявила о желании отдать дань уважения основателю «Аль-Каиды»* Усаме бен Ладену. По версии следствия, группа планировала взрыв в ночном клубе в центре Парижа.
