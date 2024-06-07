На территории подмосковного предприятия нашли мины времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в ходе земляных работ на территории предприятия по производству удобрений и грунтов в Волоколамском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасных находках в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили сотрудники предприятия. Прибывшие на место вызова специалисты определили, что боеприпасы являются пятидесятимиллиметровыми миномётными минами времён ВОВ», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили проржавевшие мины в специальный контейнер, перевезли их на полигон и там уничтожили с полным соблюдением правил техники безопасности.
Ранее сообщалось, что боеприпасы времён ВОВ отдыхающие нашли во время прогулок в лесу в Волоколамском округе и рядом с деревней под Клином.
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