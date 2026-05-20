Трижды спасенного от казни в последний момент мужчину выпустили из тюрьмы через почти 30 лет
В США житель штата Оклахома Ричард Глоссип вышел на свободу после 29 лет тюремного заключения, проведенных в камере смертников. Мужчину отпустили под залог 14 мая, сообщает Daily Star.
Глоссипа арестовали в январе 1997 года по обвинению в организации убийства владельца отеля Барри Ван Триза. Преступление совершил сотрудник гостиницы Джастин Снид, который забил предпринимателя бейсбольной битой. Снид признал вину, но заявил, что действовал по заказу Глоссипа — бывшего работника отеля, якобы желавшего скрыть крупную растрату. За расправу исполнителю пообещали 12 тысяч долларов.
В 1998 году Глоссипа приговорили к смертной казни, однако в 2001-м приговор отменили. Повторный процесс в 2004-м вновь закончился высшей мерой. В 2015-м мужчину уже готовили к смертельной инъекции, но казнь отложили из-за отсутствия нужных препаратов. Всего дату казни назначали девять раз, трижды Глоссип избегал смерти в последний момент — успевая съесть последний обед.
Защита настаивала, что Снид действовал в ходе неудачного ограбления. Власти признали грубые нарушения в работе прокуратуры. Обвинители скрыли проблемы с психикой у Снида и его сомнения в собственных показаниях, уничтожили улики и не предоставили суду свидетельские показания в пользу Глоссипа.
Приговор отменили, мужчину отпустили под залог в 500 тысяч долларов. Дата нового процесса неизвестна. Прокурор Оклахомы заявил, что будет добиваться обвинительного приговора, но не станет настаивать на казни.
