Турист обокрал собутыльников на российском курорте
В полицию Сочи обратились мужчина и женщина, которые заявили о краже крупной суммы денег из гостиничного номера. Инцидент произошел после того, как они познакомились в лобби отеля с 30-летним постояльцем, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на МВД.
Компания начала распивать спиртное, затем вечеринка переместилась в номер и продолжалась до утра. В какой-то момент новые знакомые по неосторожности обменялись с туристом ключами от комнат. Этим и воспользовался злоумышленник. Он похитил из их номера 85 тысяч рублей наличными.
Пропажу обнаружили утром, после чего потерпевшие сразу обратились в полицию. Личность подозреваемого оперативно установили по записям камер видеонаблюдения.
Протрезвев, турист полностью признал вину и вернул украденные деньги. Тем не менее в отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — до пяти лет лишения свободы.
