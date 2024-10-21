Трое детей едва не сгорели в Курске, пока мать всю ночь пела в караоке-баре

Дети спаслись из пожара (Видео: УМВД по Курской области)
В Курске трое маленьких детей едва не сгорели в пожаре, пока их мать пела в ночном караоке-баре. Об этом сообщает УМВД по Курской области 21 октября.
Ночью в съёмной квартире произошёл пожар из-за небрежного обращения с электроприборами. Старший ребёнок почувствовал запах гари и успел вывести своих младших братьев и сестру к соседям. Дети остались невредимы, но квартира полностью сгорела.
По данным полиции, женщина снимала квартиру на улице Домостроителей. Поздно ночью она ушла в ночной клуб, оставив дома детей 11, 9 и 3 лет. Когда дети спали, один из электроприборов загорелся.
Старший сын рассказал, что почувствовал, как загорелось одеяло. Он крикнул и разбудил братьев и сестру. Вместе они успели выбежать из дымящейся квартиры. Соседи впустили их к себе и вызвали пожарных.
Женщина вернулась домой около семи утра, пьяная. Там ее встретили пожарные и полицейские. Оказалось, что даму привлекали за подобное поведение. Полиция составила административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семью поставили на учёт.
Если хозяин выгоревшей квартиры потребует возместить ущерб, женщине придётся выплатить компенсацию.
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По данным полиции, женщина снимала квартиру на улице Домостроителей. Поздно ночью она ушла в ночной клуб, оставив дома детей 11, 9 и 3 лет. Когда дети спали, один из электроприборов загорелся.
Старший сын рассказал, что почувствовал, как загорелось одеяло. Он крикнул и разбудил братьев и сестру. Вместе они успели выбежать из дымящейся квартиры. Соседи впустили их к себе и вызвали пожарных.
«Дети пытались дозвониться до матери, но её телефон был выключен. Отец детей работал вахтовым методом в другом регионе», — уточнили в УМВД.
Женщина вернулась домой около семи утра, пьяная. Там ее встретили пожарные и полицейские. Оказалось, что даму привлекали за подобное поведение. Полиция составила административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Семью поставили на учёт.
Если хозяин выгоревшей квартиры потребует возместить ущерб, женщине придётся выплатить компенсацию.
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Лия Мурадьян