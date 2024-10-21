В Уфе эвакуировали лицей из-за угроз школьника в соцсетях

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В Уфе лицей №107 экстренно эвакуировали из-за угрозы, связанной с намерением одного из учеников открыть огонь по сверстникам. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия 21 октября.
К эвакуации и последующим мерам безопасности привели сообщения, опубликованные в соцсети от имени одного из учеников, сообщает ГТРК «Башкортостан».
В своих постах школьник говорил о постоянных унижениях и побоях, угрожая расправой над обидчиками в школе. В одном из сообщений он указал на 21 октября 2024 года, как дату предполагаемого нападения.
Позже выяснили, что личный аккаунт одного из школьников в социальных сетях был взломан.
В мэрии Уфы отметили, что были предприняли все необходимые меры, что предписаны на случай террористической угрозы.
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В своих постах школьник говорил о постоянных унижениях и побоях, угрожая расправой над обидчиками в школе. В одном из сообщений он указал на 21 октября 2024 года, как дату предполагаемого нападения.
Позже выяснили, что личный аккаунт одного из школьников в социальных сетях был взломан.
В мэрии Уфы отметили, что были предприняли все необходимые меры, что предписаны на случай террористической угрозы.
«Образовательный процесс осуществляется в учебном заведении в штатном режиме», — уточнили по итогу в городской администрации.
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Лия Мурадьян