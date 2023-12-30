Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 14 человек

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При обстреле в Белгороде погибли 14 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что 12 взрослых и двое детей погибли в результате массированноого обстрела, совершённого украинскими военными по городу Белгороду.
Ещё 108 человек, среди которых 15 детей, получили ранения разных степеней тяжести.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что по поручению Путина в Белгород отправилась бригада Минздрава РФ во главе с министром здравоохранения Михаилом Мишустиным, а также группа МЧС РФ, которая будет оказывать помощь пострадавшим от обстрелов.
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Анастасия Чинкова