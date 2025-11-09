Трое детей погибли в страшной аварии с грузовиком под Новосибирском
Шесть человек, в том числе три ребенка, погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном МВД.
Авария случилась на 139‑м километре трассы Р‑255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ‑21099, двигавшийся из Новосибирска в сторону Кемерово, выехал на встречную полосу в запрещённом для этого месте. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.
Все погибшие находились в салоне отечественного автомобиля. Среди них трое несовершеннолетних 2015, 2017 и 2025 годов рождения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии. Движение по трассе временно перекрыто в обоих направлениях.
