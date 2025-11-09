Трое детей погибли в страшной аварии с грузовиком под Новосибирском

09 ноября 2025, 05:56

Шесть человек погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Фото: istockphoto / JTeivans

Шесть человек, в том числе три ребенка, погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном МВД.