Опубликованы кадры нападения на автомобиль с ребенком в Москве
Конфликт произошел в Москве из‑за манёвра на дороге. Несколько мужчин чуть не разгромили автомобиль одного из участников дорожного движения, передает РЕН ТВ.
В беседе с корреспондентом телеканала пострадавший рассказал, что неизвестный подрезал его на оживленном шоссе и прижал к обочине. После этого группа агрессивно настроенных мужчин вышла из транспортного средства и начала громить машину мужчины. Нападавших не смутило, что в салоне находился ребенок, который испытал серьезный стресс после инцидента.
В ритоге агрессоры смогли разбить лобовое стекло автомобиля и скрылись. На данный момент информация о том, обратился ли водитель в правоохранительные органы, не уточняется.
