Опубликованы кадры нападения на автомобиль с ребенком в Москве

09 ноября 2025, 04:50

Группа мужчин напала на автомобиль с ребенком в Москве

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Конфликт произошел в Москве из‑за манёвра на дороге. Несколько мужчин чуть не разгромили автомобиль одного из участников дорожного движения, передает РЕН ТВ.