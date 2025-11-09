Полицейская погоня в США завершилась ДТП с четырьмя погибшими
В штате Флорида (США) преступник пытался уйти от полицейского преследования и устроил смертельную аварию. Кадры с места событий публикует РЕН ТВ.
В результате погони водитель сбил группу людей. По предварительны данным, четыре человека погибли, не менее 13 получили ранения.
Изначально на шоссе были замечены два автомобиля, двигавшихся с превышением скорости. За одним из них полицейские организовали преследование. Позже к операции подключили воздушную разведку и две патрульные машины.
В ходе погони водитель потерял управление и врезался во двор ресторана, сбив находившихся там людей. Виновника задержали, им оказался 22‑летний Сайлас Сэмпсон. Ему предъявлен ряд обвинений в связи с аварией.
