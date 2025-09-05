Таксист в Тюмени избил подростка за просьбу убавить музыку

05 сентября 2025, 05:20

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Тюмени таксист жестоко избил 18-летнего пассажира после просьбы сделать музыку в салоне тише. Инцидент произошел 4 сентября, подросток с множественными ушибами был госпитализирован, а его отец подал заявление в полицию.





Конфликт произошел вечером 4 сентября, когда 18-летний пассажир попросил водителя такси уменьшить громкость музыки в салоне автомобиля. Согласно показаниям отца пострадавшего, водитель в ответ на просьбу открыл дверь, вытащил молодого человека из машины и применил против него борцовские приемы.





«Будучи спортсменом, применил борцовский прием — бросил через себя на асфальт. Сын кричал», — рассказал отец подростка.