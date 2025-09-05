Таксист в Тюмени избил подростка за просьбу убавить музыку
В Тюмени таксист жестоко избил 18-летнего пассажира после просьбы сделать музыку в салоне тише. Инцидент произошел 4 сентября, подросток с множественными ушибами был госпитализирован, а его отец подал заявление в полицию.
Конфликт произошел вечером 4 сентября, когда 18-летний пассажир попросил водителя такси уменьшить громкость музыки в салоне автомобиля. Согласно показаниям отца пострадавшего, водитель в ответ на просьбу открыл дверь, вытащил молодого человека из машины и применил против него борцовские приемы.
«Будучи спортсменом, применил борцовский прием — бросил через себя на асфальт. Сын кричал», — рассказал отец подростка.
После броска таксист начал избивать лежащего на земле юношу ногами, а когда тот пытался подняться, нанес удар в челюсть.
Подростку помогли две пожилые женщины, проходившие мимо места происшествия. Однако водитель вызвал своих друзей, которые вместе с ним начали обвинять пострадавшего в случившемся. Агрессивная группа отступила только после приезда родителей подростка.
Пострадавший был доставлен скорой помощью в медицинское учреждение, где у него диагностировали множественные ушибы. Отец молодого человека написал заявление в полицию, а издание URA.RU направило официальный запрос в МВД по Тюменской области для получения комментариев.