Трое маленьких детей погибли при пожаре в Забайкалье
Трое детей погибли при пожаре в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Трагедия произошла в воскресенье в селе Чикичей. Пожар вспыхнул в жилом двухквартирном доме. В огне погибли трое маленьких детей, которые находились дома без присмотра взрослых – мать заперла дверь и ушла по своим делам.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 17:15 (по местному времени). Открытое горение силы МЧС России и регионального спасательного ведомства на площади 105 квадратных метров ликвидировали в 17:50.
Двое детей 2021 и 2023 годов рождения погибли на месте, а годовалый младенец 2024 года рождения скончался по пути в центральную районную больницу.
На месте работают сотрудники пожарного надзора и испытательной лаборатории. Им предстоит выяснить причины пожара и обстоятельства трагедии.
