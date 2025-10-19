Достижения.рф

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Забайкалье

Фото: пресс-служба МЧС России по Забайкальскому краю (Telegram @zabmchs)

Трое детей погибли при пожаре в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.



Трагедия произошла в воскресенье в селе Чикичей. Пожар вспыхнул в жилом двухквартирном доме. В огне погибли трое маленьких детей, которые находились дома без присмотра взрослых – мать заперла дверь и ушла по своим делам.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 17:15 (по местному времени). Открытое горение силы МЧС России и регионального спасательного ведомства на площади 105 квадратных метров ликвидировали в 17:50.

Двое детей 2021 и 2023 годов рождения погибли на месте, а годовалый младенец 2024 года рождения скончался по пути в центральную районную больницу.

На месте работают сотрудники пожарного надзора и испытательной лаборатории. Им предстоит выяснить причины пожара и обстоятельства трагедии.

Анастасия Чинкова

