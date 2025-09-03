В Минздраве россиян ​до 40 лет призвали массово провериться на опасное заболевание

03 сентября 2025, 05:43

Пульмонолог Авдеев призвал россиян пройти массовое тестирование на ХОБЛ

Фото: iStock/MarcBruxelle

Главный пульмонолог Минздрава РФ и академик РАН Сергей Авдеев призвал жителей России массово пройти тестирование на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Россияне должны сделать спирометрию, заявил Авдеев в интервью «Ленте.ру».





По словам эксперта, многим пациентам с так называемым «кашлем курильщика» ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит». Статистика по этому заболеванию завышена почти в два раза. Однако спирометрия позволяет выявить истинную причину проблем со здоровьем, показывая нарушение функции дыхания — явный признак ХОБЛ.



