В Минздраве россиян до 40 лет призвали массово провериться на опасное заболевание
Пульмонолог Авдеев призвал россиян пройти массовое тестирование на ХОБЛ
Главный пульмонолог Минздрава РФ и академик РАН Сергей Авдеев призвал жителей России массово пройти тестирование на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Россияне должны сделать спирометрию, заявил Авдеев в интервью «Ленте.ру».
По словам эксперта, многим пациентам с так называемым «кашлем курильщика» ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит». Статистика по этому заболеванию завышена почти в два раза. Однако спирометрия позволяет выявить истинную причину проблем со здоровьем, показывая нарушение функции дыхания — явный признак ХОБЛ.
Авдеев подчеркнул, что это несложное и доступное исследование поможет значительно увеличить выявляемость заболевания — в два-четыре раза по сравнению с текущими показателями.
Курение остается одним из основных факторов развития ХОБЛ. Ранняя диагностика существенно повысит эффективность лечения и улучшит качество жизни пациентов. Эксперт посоветовал провериться всем курящим моложе 40 лет.
