Трое мужчин избили заступившегося за девушку прохожего

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Следователи задержали троих мужчин, которые избили прохожего в центре Москвы. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета (СК) России в Телеграм-канале.
Мужчин подозревают в покушении на убийство. Следствие полагает, что 10 мая они у жилого дома в Лубянском проезде напали на незнакомца, избили его, а потом нанесли ряд колото-резаных ранений. Инцидент записали уличные видеокамеры. Видео опубликовало агентство «Москва».
На кадрах можно увидеть стоящих на улице четверых мужчин, трое из них напали на прохожего и избили. Потом он упал на асфальт, а нападавшие продолжили наносить удары, но теперь ногами. По информации следствия, причиной нападения стало то, что потерпевший заступился за девушку.
Мужчину доставили в больницу, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Задержанные являются жителями столицы, им предъявили обвинение. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
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На кадрах можно увидеть стоящих на улице четверых мужчин, трое из них напали на прохожего и избили. Потом он упал на асфальт, а нападавшие продолжили наносить удары, но теперь ногами. По информации следствия, причиной нападения стало то, что потерпевший заступился за девушку.
Мужчину доставили в больницу, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Задержанные являются жителями столицы, им предъявили обвинение. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
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Ольга Енгалычева