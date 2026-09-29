Массовую эвакуацию организовали в Оренбурге после взрыва

29 сентября 2026, 06:44

Более 50 человек эвакуировали после взрыва газа в Оренбурге

Фото: iStock/RamonCast

В Оренбурге ночью произошёл взрыв газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщили в канале инфоцентра правительства Оренбургской области в мессенджере «Максе».