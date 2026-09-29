Массовую эвакуацию организовали в Оренбурге после взрыва
В Оренбурге ночью произошёл взрыв газовоздушной смеси в котельной на территории Академии настольного тенниса. Об этом сообщили в канале инфоцентра правительства Оренбургской области в мессенджере «Максе».
В целях безопасности из здания эвакуировали 53 человека. По данным властей, в результате инцидента никто не пострадал, погибших нет. Сейчас обстоятельства происшествия уточняют сотрудники экстренных служб.
Ранее в Петербурге непотушенный окурок стал причиной смертельного пожара. Огонь охватил две квартиры, в результате чего погиб один из жильцов. Для ликвидации возгорания спасателям пришлось применить спецтехнику.
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