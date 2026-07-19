«Вы портите свадьбу и разговариваете на русском»: появились подробности избиения туристок в Грузии

19 июля 2026, 01:54

Baza: туристок в Грузии могли избить за испорченную свадьбу

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

Группа туристов приехала в Грузию отметить день рождения, но праздник превратился в побоище. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.