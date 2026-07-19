«Вы портите свадьбу и разговариваете на русском»: появились подробности избиения туристок в Грузии
Группа туристов приехала в Грузию отметить день рождения, но праздник превратился в побоище. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Полина, Юлия и их знакомые остановились в престижном отеле: с балкона их номера открывался вид на площадку, где в это время проходила грузинская свадьба. Девушки решили присоединиться к торжеству и открыли шампанское, но их обвинили в порче диджейского оборудования.
В номер ворвался один из гостей свадьбы. Мужчина разразился нецензурной бранью в адрес россиянок. Когда девушки напомнили, что он находится в чужом номере, тот резко парировал: «А вы в чужой стране». После недолгой перепалки мужчина ударил Юлию — сейчас она остаётся на лечении в больнице.
Пострадавшие рассказали, что представители отеля настойчиво просили их не выкладывать видео инцидента в сеть и удалить уже опубликованные материалы. После того как девушки отказались, аккаунт гостиницы заблокировал их страницы.
Читайте также: