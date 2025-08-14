Захарова вспомнила знаменитое детское стихотворение Михалкова после встречи Зеленского
Захарова сравнила лидеров ЕС и Зеленского с персонажами из стихотворения Михалкова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела необычную параллель между онлайн-встречей руководителей ряда стран Европы по Украине и стихотворением Сергея Михалкова «А что у вас?». Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.
Встреча с участием Владимира Зеленского и глав государств ЕС состоялась в среду, в преддверии скорых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Захарова, комментируя опубликованные Зеленским кадры, сравнила поведение политиков с героями знаменитого детского стихотворения.
«Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова... Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, Делать было нечего...», — написала она.Ранее сообщалось, что США планируют предложить России совместную разработку редкоземельных металлов на Аляске. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи. Также ожидается, что в еще одном предложении речь пойдет о частичной отмене американских санкций для РФ, а именно — о снятии ограничений на поставки запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России.