Захарова вспомнила знаменитое детское стихотворение Михалкова после встречи Зеленского

14 августа 2025, 00:09

Захарова сравнила лидеров ЕС и Зеленского с персонажами из стихотворения Михалкова

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела необычную параллель между онлайн-встречей руководителей ряда стран Европы по Украине и стихотворением Сергея Михалкова «А что у вас?». Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.





Встреча с участием Владимира Зеленского и глав государств ЕС состоялась в среду, в преддверии скорых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Захарова, комментируя опубликованные Зеленским кадры, сравнила поведение политиков с героями знаменитого детского стихотворения.





«Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова... Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, Делать было нечего...», — написала она.