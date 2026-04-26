Мощное землетрясение ощутили в двух азиатских странах
В Монголии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
По его информации, подземные толчки ощущались в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Их магнитуда составила 6,0 по шкале Рихтера — это считается сильным землетрясением. Его очаг залегал на глубине 15 километров.
Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не приводится. Другие подробности также неизвестны.
Ранее сообщалось, что вблизи восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 66,2 км.
Читайте также: