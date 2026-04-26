Смертельная авария произошла под Читой
Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero погиб, врезавшись в стоящий грузовик Howo на трассе в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 26 апреля в 04:10 на 747-м километре федеральной автодороги Р-258 «Иркутск — Чита», недалеко от железнодорожной станции Зурун. По данным ведомства, погибший — 35-летний житель Хилокского района. В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось о смертельной аварии на юго-востоке Москвы. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет и несколько раз перевернулся. Все четверо человек, находившиеся в салоне, выпали из машины. В результате 18-летний юноша скончался, остальных госпитализировали с тяжелыми травмами.
Читайте также: