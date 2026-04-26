Шесть человек пострадали при возгорании на борту самолета в Индии
В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели при разгоне загорелся двигатель самолета. Об этом сообщает Economic Times.
Судно набирало скорость для взлета, когда случилось ЧП. В результате пассажирский авиалайнер в срочном порядке эвакуировали со взлетно-посадочной полосы. Как уточнил источник издания, при возгорании пострадали шесть пассажиров, которых госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
Известно, что борт должен был направиться в Цюрих. Причины происшествия устанавливают сотрудники уполномоченных органов.
Ранее самолет, направлявшийся из Москвы в Тбилиси, совершил экстренную посадку в аэропорту Вологды. Экипаж судна принял такое решение из-за пассажирки, у которой резко ухудшилось самочувствие во время полета.
Читайте также: