Следствие по делу о попытке диверсии в воинской части Подмосковья завершено

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Следствие завершило расследование дела трех молодых людей, обвиняемых в попытке диверсии на территории военной части в Подмосковье, передает ТАСС.
Как сообщил адвокат одного из фигурантов, Игорь Поповский, двум братьям — Матвею и Тимофею Мельниковым — ужесточили обвинение, добавив статьи о государственной измене и участии в террористическом сообществе.
Юрию Михееву и братьям Мельниковым инкриминируется покушение на диверсию с тяжкими последствиями. По версии следствия, Мельниковы, завербованные украинскими спецслужбами, получили от куратора из Легиона «Свобода России» задание поджечь военную технику в Дмитровском районе. Для фиксации действия на видео к ним присоединился Михеев.
В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты начнут изучать материалы дела, состоящего из шести томов. После этого дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд. По данным правоохранительных органов, все трое признали вину и раскаялись.
Дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.
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Юрию Михееву и братьям Мельниковым инкриминируется покушение на диверсию с тяжкими последствиями. По версии следствия, Мельниковы, завербованные украинскими спецслужбами, получили от куратора из Легиона «Свобода России» задание поджечь военную технику в Дмитровском районе. Для фиксации действия на видео к ним присоединился Михеев.
В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты начнут изучать материалы дела, состоящего из шести томов. После этого дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд. По данным правоохранительных органов, все трое признали вину и раскаялись.
Дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.
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Мария Моисеева