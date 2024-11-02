Двое солдат ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области

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В сентябре против двух солдат ВСУ было возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. Скоро их будут судить, информирует СК РФ в своём Телеграм-канале.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, 7 августа Дмитраков и Панченко совместно с украинской армией незаконным путём проникли на территорию России. Они использовали военную технику и взрывные устройства. Находясь в стране, они много раз открывали огонь на поражение по российским солдатам и мирным жителям.
Фигуранты уголовного дела насильно погрузили трёх россиян в кузов грузового автомобиля и вывезли их на Украину.
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Ольга Енгалычева