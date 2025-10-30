Трое подростков пытались убить мужчину выстрелом в голову в Петербурге

30 октября 2025, 19:13

Трое подростков выстрелили петербуржцу в голову в Муринском парке

Фото: iStock/ipopba

В Петербурге задержали троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство. Они выстрелили мужчине в голову в Муринском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.