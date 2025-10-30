Трое подростков пытались убить мужчину выстрелом в голову в Петербурге
В Петербурге задержали троих подростков, подозреваемых в покушении на убийство. Они выстрелили мужчине в голову в Муринском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.
Вечером 28 октября несовершеннолетние, действуя под вымышленным предлогом, заманили мужчину в парк. Один из них выстрелил в голову потерпевшего из травматического пистолета. Преступление удалось предотвратить благодаря своевременной медицинской помощи, которая спасла жизнь пострадавшему.
Все подозреваемые доставлены в отдел для проведения следственных мероприятий. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы преступников. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных подростков.
