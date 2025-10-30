Жительница Кузбасса назвала код для получения посылки и потеряла квартиру
В Кузбассе пенсионерка не распознала мошенническую схему и потеряла квартиру. Об этом информирует пресс-служба местного управления МВД.
В Таштагольском муниципальном округе жертвой аферистов стала 66-летняя женщина. Злоумышленники связались с ней по телефону, представившись сотрудниками маркетплейса. Они сообщили, что для получения посылки ей нужно ввести код из СМС. Пенсионерка продиктовала его преступникам, что запустило мошенническую схему.
Затем ей позвонили из «Росфинмониторинга». Мошенники убедили жертву, что неизвестные получили доступ к её аккаунту на «Госуслугах». Чтобы защитить свои накопления, они предложили перевести часть средств на «безопасный счёт», а другую часть — обналичить и передать курьеру.
Женщина знала о подобных схемах обмана, но всё равно выполнила инструкции преступников. Аферисты похитили почти два миллиона рублей из личных сбережений пострадавшей. Кроме того, по указанию злоумышленников пенсионерка выставила на продажу свою квартиру и передала вырученные четыре миллиона рублей курьеру. Осознав, что произошло, жительница Кузбасса обратилась в полицию.
