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В Ступине легковушка врезалась в отбойник, пассажира выбросило на дорогу

11 октября 2024, 12:32
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Авария с машиной Skoda Octavia произошла на 87 километре трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Ступино, в результате аварии пострадал пассажир, первую помощь ему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.


«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение, что машина врезалась в отбойник, в результате чего пассажира выбросило из салона на дорогу рядом с ограждением. Спасатели оперативно прибыли на место аварии, отключили аккумулятор машины во избежание пожара и оказали первую медицинскую и психологическую помощь 28-летнему пассажиру. Затем мужчину закрепили на носилках и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.
Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали в Ступинскую областную больницу, водителю автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

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#автомобиль
#мособлпожспас
Пытали и записывали на видео: подробности расправы подростков над 16-летним школьником в Угличе
11 октября 2024, 12:29

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Ярославской области произошло жуткое событие: толпа подростков несколько часов избивала 16-летнего школьника. Причиной расправы над несовершеннолетним якобы стала обида его бывшей девушки. Подробнее о происшествии в Угличе читайте в материале «Радио 1».

Избиение подростка в Угличе


Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября. Группа подростков пришла к 16-летнему школьнику домой с намерением избить его. В этот момент Иван (имя изменено – прим.ред) находился дома один. Матери у него нет, а отец трудится дальнобойщиком и в этот момент был в отъезде. Садисты записывали свои пытки на видео и выкладывали их в Интернет. Перед тем, как уйти, подростки вынесли из квартиры бытовую технику и мобильный телефон жертвы.

Жуткие подробности расправы


Волонтеры рассказали журналистам, что у юноши порядка 30 переломов, разорвана барабанная перепонка и ушиб селезёнки, школьник может остаться инвалидом. На протяжении нескольких часов несовершеннолетние издевались над юношей: они засовывали Ивана в диван и начинали прыгать, пихали ему в рот туалетный ершик, жестоко избивали, душили, хлыстали проводами, вырезали фигурки на теле.

В настоящее время установлено, что в избиении участвовала девушка, которая и привела толпу домой к юноше. Она снимала все происходящее на видео и транслировала в Сеть. Позже мать девушки, принимавшей участие в жестоком инциденте и смеявшейся рядом с избитым подростком, назвала тех, кто осуждает её дочь, «собаками», которые должны замолчать.

Сама фигурантка заявляет, что пострадавший ранее избил другого человека и угрожал ей ножом, поэтому в содеянном не раскаивается.

«Вы сами ситуацию знаете? И из-за чего это произошло все? Бедный несчастный мальчик сам не лучше, есть видео, где этот «несчастный ребенок» избивает человека и стоит с ножом над ним», — писала девушка в городском паблике.
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Задержание подозреваемых


После жестокого избиения 16-летнего подростка в Ярославской области следственные органы инициировали уголовное дело и задержали троих подозреваемых. В настоящее время пострадавший юноша госпитализирован.

Опубликована переписка участников избиения


После чудовищного избиения подростка в Сети появились скриншоты переписки участвующих в нападении садистов.

«У него походу сломана челюсть, нос дышит, а зубы все ходуном. Мы следили за подъездом, за ним скорая с мигалками приехала», — записала аудиосообщение своим друзьям девушка, которая находилась в квартире.

В другом аудиосообщении девушка говорит, что не может отмыть кровь с ботинка. По всей видимости, она пинала мальчика по лицу.


Реакция Госдумы


Подростки, жестоко избившие сверстника в Угличе, должны предстать перед судом и понести наказание по всей строгости закона без излишней сентиментальности. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он отметил, что в законодательстве установлен порог ответственности, который для тяжких преступлений даже ниже. Милонов добавил, что подростки, не достигшие определенного возраста, могут быть переведены в специальный интернат. По его словам, их следует наказывать без излишних оправданий в духе «они же дети, они больше не будут». Он подчеркнул, что совершенное ими преступление является очень серьезным, и они должны в полной мере ощутить свою ответственность.

Парламентарий предположил, что дети, избившие ребенка, были из неблагополучных семей, а их родители — «уроды и алкоголики». Однако не стоит «гладить их по головке», важно привлечь их к ответственности, заключил Милонов.

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Появилось видео с места нападения на помощника депутата ГД в Одинцове
11 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/Михаил Руденко

Следственный комитет по Московской области опубликовал в своем Telegram-канале кадры с места нападения на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева в Одинцове.
В ведомстве отметили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 10 октября 2024 года неизвестный, находясь на веранде дома в дер. Лапино г.о. Одинцово, произвел не менее 4 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения, причинив ему 2 огнестрельных ранения», — говорится в сообщении регионального СК.

Уточняется, что пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли улики. Преступника ищут.

Напомним, в деревне Лапино Одинцовского района неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.

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#ск
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Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с двумя автобусами в Татарстане
11 октября 2024, 11:11

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Татарстане в ДТП с двумя автобусами погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД в своем телеграм-канале. Авария произошла на трассе М-7 «Волга», где столкнулись маршрутки «Камаз» и «Ютонг».
По предварительной информации ведомства, столкновение произошло по вине водителя автобуса «Камаз», который не уступил дорогу встречному потоку при повороте налево. Во время маневра в него врезался автобус «Ютонг».
«В результате два пассажира автобуса «Камаз» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали», — говорится в сообщении.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, организована проверка.

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В Одинцово пытались убить помощника депутата Госдумы
Помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева пытались застрелить в Одинцово
11 октября 2024, 10:58

Фото: istock/Savusia Konstantin

В Одинцово пытались убить помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева. Об этом информирует Telegram-канал «‎112».
По данным канала, инцидент произошёл в деревне Лапино Одинцовского района. Неизвестный открыл огонь по 58-летнему Шерипу Аликхаджиеву, помощнику депутата ГД. Случилось это на веранде его дома, где злоумышленник выпустил четыре пули, две из которых попали в пострадавшего.

Мужчина был срочно госпитализирован. В настоящее время он находится в реанимации. Правоохранительные органы начали поиски нападавшего. Личность злоумышленника пока не установлена, как и мотивы его действий.

Ранее сообщалось, что в Москве айтишник убил жену топором после ссоры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#мужчина
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Дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию
В Подмосковье дети мигрантов избивали школьника за его патриотическую позицию
11 октября 2024, 10:30

Фото: iStock/mrohana

В Подмосковье дети мигрантов избивали российского школьника за его патриотическую позицию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Издевательства начались еще в 2021 году, когда первоклассник впервые пришел в школу с портфелем с символикой российского флага. После чего мальчик начал рассказывать одноклассникам, о том, что он патриот РФ, гордится отцом и дедушкой, которые были военными, и сам хочет быть похожим на них. С началом СВО школьник стал писать солдатам на фронт.

По словам матери ребенка, его позицию трое одноклассников-мигрантов якобы воспринимали неодобрительно — они регулярно нападали на мальчика, срывали с его рюкзака нашивки. Уточняется, что школьник молчал об этой травле. Однако в один из дней он все же рассказал маме, что его побили лыжными палками на уроке физкультуры.

Спустя некоторое время один из нападавших признал свою вину и больше не трогал мальчика, а двое других продолжили. По факту бездействия руководства учебного заведения возбуждено уголовное дело.

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У жителя Мытищ нашли около 400 свёртков с наркотиками
11 октября 2024, 10:05

Фото: iStock/mrohana

Полиция задержала в Мытищах 20-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Молодого человека остановили на Силикатной улице для проверки документов. Он заметно нервничал и вёл себя подозрительно, поэтому его доставили в отделение. При личном досмотре у молодого человека изъяли два свёртка с порошком, который по результатам лабораторного исследования оказался наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили ещё около 400 свёртков с аналогичным содержимым. Общий вес наркотиков составил приблизительно 700 граммов. Кроме того, в квартире были обнаружены весы и упаковочный материал.

Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать крупные партии наркотиков из мест, указанных кураторами, расфасовывать для продажи и сбывать через «закладки». Задержанный также сообщил, что успел разложить наркотики по 17 тайникам. Полицейские выехали по указанным им адресами и забрали все свёртки.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#мытищи
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой в Мытищах
Mash: Семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой в Мытищах
11 октября 2024, 09:51

Фото: iStock/Diy13

В подмосковных Мытищах семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла накануне вечером на 1-й Садовой улице. 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий Вершковы выгуливали собаку, как вдруг появился мужчина с оружием.

Злоумышленник выстрелил в супругов не менее 5 раз. Юрий, получив 3 огнестрельных ранения, скончался на месте. Ирине удалось сбежать, её подобрал таксист и отвёз в больницу с ранениями ног.

Стрелявшим оказался сосед Вершковых. Его обнаружили мёртвым недалеко от места происшествия. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Глава Крыма рассказал о выбросе горючих материалов на нефтебазе в Феодосии
Аксенов: в Феодосии при пожаре на нефтебазе произошел выброс горючих материалов
11 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Yauhen Akulich

В Феодосии случился выброс горючих материалов на одном из терминалов в результате пожара на нефтебазе. Об этом написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, терминал окружен сотрудниками профильных служб, на месте также находятся и руководители. Аксенов отметил, что ситуация находится под его личным контролем.

Уточняется, что каждые полчаса глава Крыма получает доклады с места происшествия по видеосвязи. Аксенов добавил, что в настоящее время зона эвакуации не увеличивается.

Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии произошел 7 октября. Из-за возгорания власти приняли решение эвакуировать людей, проживающих недалеко от места ЧП. В регионе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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Суд в Приморье вынес приговор подросткам, избившим и ограбившим участника СВО
11 октября 2024, 09:18

Фото: istock/Vladimir Cetinski

Уссурийский районный суд вынес приговор четверым подросткам, обвиняемым в избиении и ограблении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в конце января, когда подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и похитили имущество на сумму 7 тысяч рублей. В результате было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также инициировано расследование по факту халатности в работе системы профилактики.

Сообщается, что 14 февраля суд арестовал подростков на 1 месяц и 15 суток, а 26 марта троим из них продлили срок содержания под стражей, в то время как одного отправили под домашний арест.

Согласно решению суда, одному из подсудимых назначен срок на 2 года 15 дней, двоим – по 2 года, а одному – 1 год 10 месяцев. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное инцидент
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