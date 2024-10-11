В Ступине легковушка врезалась в отбойник, пассажира выбросило на дорогу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Авария с машиной Skoda Octavia произошла на 87 километре трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Ступино, в результате аварии пострадал пассажир, первую помощь ему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение, что машина врезалась в отбойник, в результате чего пассажира выбросило из салона на дорогу рядом с ограждением. Спасатели оперативно прибыли на место аварии, отключили аккумулятор машины во избежание пожара и оказали первую медицинскую и психологическую помощь 28-летнему пассажиру. Затем мужчину закрепили на носилках и передали бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.Пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали в Ступинскую областную больницу, водителю автомобиля медицинская помощь не потребовалась.
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