В заповеднике появились тигры-людоеды и растерзали четырёх человек за четыре дня

08 июня 2026, 00:32

В индийском Сундарбане за четыре дня тигры-людоеды убили четырёх человек

Фото: iStock/TonyBaggett

В индийском Сундарбане за четыре дня тигры-людоеды убили четырёх человек. Об этом сообщает The Telegraph India.





Нападения произошли в мангровом лесу штата Западная Бенгалия с 31 мая по 3 июня. Эта территория является тигриным заповедником. Жертвами зверей стали 40-летний Гопал Чакрабарти, 55-летний Гошто Джана, 47-летний Рам Прасад Багани и 35-летний Гопал Наскар. Последний, ловец крабов, попался хищнику на рассвете во вторник в узком илистом протоке. Товарищи подняли крик, и тигр отпустил мужчину, но врачи не смогли спасти его — пострадавший скончался в больнице Калькутты.



