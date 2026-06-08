В заповеднике появились тигры-людоеды и растерзали четырёх человек за четыре дня
В индийском Сундарбане за четыре дня тигры-людоеды убили четырёх человек
В индийском Сундарбане за четыре дня тигры-людоеды убили четырёх человек. Об этом сообщает The Telegraph India.
Нападения произошли в мангровом лесу штата Западная Бенгалия с 31 мая по 3 июня. Эта территория является тигриным заповедником. Жертвами зверей стали 40-летний Гопал Чакрабарти, 55-летний Гошто Джана, 47-летний Рам Прасад Багани и 35-летний Гопал Наскар. Последний, ловец крабов, попался хищнику на рассвете во вторник в узком илистом протоке. Товарищи подняли крик, и тигр отпустил мужчину, но врачи не смогли спасти его — пострадавший скончался в больнице Калькутты.
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Более того, Джана и Багани звери утащили в джунгли, поэтому их тела до сих пор не нашли. Родственники жертв и правозащитники требуют не только компенсаций, но и активных поисков останков погибших, поскольку без них доказать факт нападения невозможно, и семьи лишаются выплат.
Местные жители обвиняют власти в бездействии и нежелании использовать дроны для отслеживания хищников. Исследовательница Сома Сархель считает, что серия нападений указывает на присутствие тигра-людоеда.
Ранее «Радио 1» передавало, что в США военные приняли воздушный шар бойскаутов за НЛО и сбили его ракетой стоимостью 500 тысяч долларов. «Опасный объект» оказался частью исследовательского проекта и даже успел облететь планету несколько раз перед тем, как его уничтожили американцы.