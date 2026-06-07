Разбившийся в КБР пожилой москвич четыре года приезжал туда летать на параплане
Последние четыре года погибший в Кабардино-Балкарии (КБР) москвич регулярно приезжал туда ради полётов на параплане. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.
Сегодня 68-летний житель столицы скончался на территории республики. Он трагически разбился при жёсткой посадке на параплане недалеко от парадрома в верховьях Чегемского ущелья. Предварительно, он отказался от услуг инструктора и отправился в полёт самостоятельно.
Мужчина погиб при столкновении лодки с теплоходом на Каме
«Известия» выяснили, что пенсионер прибыл в КБР 4 июня и зарегистрировался в местной Федерации спорта сверхлегкой авиации. Погода на месте была хорошая: ясное небо и слабый ветер.
По факту инцидента инициировали доследственную проверку. Правоохранители работают над выяснением всех деталей случившегося, они уже организовали проведение необходимых экспертиз.
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