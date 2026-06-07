Разбившийся в КБР пожилой москвич четыре года приезжал туда летать на параплане

07 июня 2026, 23:20

Фото: iStock/yanik88

Последние четыре года погибший в Кабардино-Балкарии (КБР) москвич регулярно приезжал туда ради полётов на параплане. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.





Сегодня 68-летний житель столицы скончался на территории республики. Он трагически разбился при жёсткой посадке на параплане недалеко от парадрома в верховьях Чегемского ущелья. Предварительно, он отказался от услуг инструктора и отправился в полёт самостоятельно.



