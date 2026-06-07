Иран нанёс ракетный удар по Израилю после двух с половиной месяцев затишья
Иран нанёс ракетный удар по Израилю после двух с половиной месяцев затишья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Эта атака стала первой со стороны Тегерана после вступления в силу перемирия 8 апреля. Она является ответом на действия Израиля в Ливане. По предварительной информации, Иран выпустил по израильской территории не менее восьми баллистических ракет.
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ЦАХАЛ сообщил, что военные перехватили все цели, но фрагменты сбитых объектов рухнули в районах Нагарии и Тверии. Армия перешла в режим повышенной готовности и предупредила о возможных новых атаках в ближайшие часы. Власти рекомендовали жителям некоторых районов оставаться в укрытиях до дальнейших распоряжений.
Израиль закрыл аэропорт Бен Гурион. Вслед за ним воздушное пространство закрыли Катар и Иран. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир пообещал, что этой ночью «Тегеран будет гореть».
Ранее «Радио 1» передавало, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке. Американский лидер даже охарактеризовал коллегу как «сумасшедшего».