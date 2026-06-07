07 июня 2026, 23:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Иран нанёс ракетный удар по Израилю после двух с половиной месяцев затишья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Эта атака стала первой со стороны Тегерана после вступления в силу перемирия 8 апреля. Она является ответом на действия Израиля в Ливане. По предварительной информации, Иран выпустил по израильской территории не менее восьми баллистических ракет.



