Трое приезжих из Новосибирска обворовали частные дома в Подмосковье

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали трёх жителей Новосибирска в возрасте от 36 до 39 лет по подозрению в кражах из частных домов в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленники проникли в частный дом, расположенный в посёлке Михнево городского округа Ступино, вынесли оттуда деньги и ювелирные украшения и скрылись с места преступления на машине. Ущерб составил свыше 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полиции удалось установить личности подозреваемых и при силовой поддержке росгвардейцев задержать их по месту проживания в Новосибирске. В квартире одного из задержанных была обнаружена часть украденных вещей.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные обокрали ещё один частный дом — в Орехово-Зуевском округе Московской области. Ущерб, причинённый этим преступлением, составил более 2 миллионов рублей.
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