19-летняя москвичка отдала мошенникам драгоценности родителей на 106 млн рублей
19-летняя девушка из Москвы стала жертвой телефонных мошенников — она отдала им деньги и драгоценности родителей на 106 млн рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице.
Аферисты убедили москвичку, что от ее имени якобы финансируются террористы, поэтому ей нужно задекларировать имущество. Затем они заставили ее впустить в квартиру своих «представителей». Те вскрыли два сейфа, забрали из них наличку, дорогие часы и ювелирные украшения.
Осознав обман, пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре подозреваемых задержали — ими оказались девушка и двое парней в возрасте от 21 до 28 лет. Всех троих отправили под арест.
Ранее телефонные мошенники убедили московскую школьницу отдать им семейные сбережения на 800 тысяч рублей.
Читайте также: