Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе М-10 в Ленобласти

Фото: iStock/conejota

В Ленинградской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.



По данным ведомства, «Ивеко» врезался «КАМАЗ» на 642-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия», на объезде города Тосно. Предварительная причина ДТП — нарушение скоростного режима. В результате погиб водитель «Ивеко», пострадал пассажир «КАМАЗа» — его госпитализировали с различными травмами.

На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения грузовики перекрыли движение по трассе в одном направлении.

Перед этим сообщалось о массовом дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге. Грузовик протаранил семь автомобилей, пострадали новорожденный ребенок и его мать.

Лидия Пономарева

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