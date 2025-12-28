Достижения.рф

Трое российских туристов пострадали от опасных медуз на Кубе

Фото: iStock/KarenHBlack

Несколько туристов пострадали от опасных медуз на Кубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



На побережье Sol Palmeras в Варадеро после шторма трое туристов из России пострадали от медуз «португальский кораблик». Уточняется, что некоторые отдыхающие пытаются дотолкать медуз до воды голыми ногами, что приводит к ожогам и зуду.

Один из пострадавших получил травму именно таким образом. Двое других пострадали от ожогов во время купания. Местные спасатели зарывают медуз в песок, чтобы избежать контакта отдыхающих с ними.

Екатерина Коршунова

