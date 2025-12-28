Трое выпускников изнасиловали одноклассницу в машине после школьной вечеринки
В США трое 18-летних парней предстанут перед судом за групповое изнасилование одноклассницы. Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошёл в пригороде Чикаго. После школьной вечеринки Джон Клари, Закари Масколо и Кевин Нимец уединились в минивэне с одноклассницей.
Там они поочерёдно совершили насильственные действия. После этого девушка добралась до подруги и рассказала обо всём сестре. Закари Масколо задержали полицейские, а двое других участников преступления сдались властям. Суд арестовал Кевина Нимеца, а Масколо и Клари отпустили под запретом на определённые действия.
Между тем, школа, где учились все участники и жертва, отрицает связь с вечеринкой.
