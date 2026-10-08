Трое россиян предстанут перед судом за организацию нарколаборатории
В Нижегородской области перед судом предстанут трое жителей Сарова. Как сообщает СУ СК РФ по региону, их обвиняют в организации нарколаборатории.
По версии следствия, четверо фигурантов в составе организованной группы создали на одном из сайтов аккаунт с криптокошельком и маркетплейс по продаже наркотиков. Помимо этого, они организовали производство наркотического средства для сбыта через интернет.
Производство работало в дачных домах СНТ и в пункте выдачи заказов. Всего фигуранты изготовили более одного килограмма наркотиков, часть успели продать в Нижегородской области и Мордовии.
Правоохранители пресекли противоправную деятельность, провели обыски и изъяли оборудование, наркотики, мобильные устройства и транспорт. На имущество наложили арест. Двое обвиняемых находятся под домашним арестом, третий заключён под стражу. Дело четвертого фигуранта выделили в отдельное производство. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
Читайте также: