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Трое россиян предстанут перед судом за организацию нарколаборатории

В Нижегородской области судят троих мужчин за организацию нарколаборатории
Фото: Istock/Darwin Brandis

В Нижегородской области перед судом предстанут трое жителей Сарова. Как сообщает СУ СК РФ по региону, их обвиняют в организации нарколаборатории.



По версии следствия, четверо фигурантов в составе организованной группы создали на одном из сайтов аккаунт с криптокошельком и маркетплейс по продаже наркотиков. Помимо этого, они организовали производство наркотического средства для сбыта через интернет.

Производство работало в дачных домах СНТ и в пункте выдачи заказов. Всего фигуранты изготовили более одного килограмма наркотиков, часть успели продать в Нижегородской области и Мордовии.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность, провели обыски и изъяли оборудование, наркотики, мобильные устройства и транспорт. На имущество наложили арест. Двое обвиняемых находятся под домашним арестом, третий заключён под стражу. Дело четвертого фигуранта выделили в отдельное производство. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Ольга Щелокова

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