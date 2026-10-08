Трое россиян предстанут перед судом за организацию нарколаборатории

08 октября 2026, 21:23

В Нижегородской области судят троих мужчин за организацию нарколаборатории

Фото: Istock/Darwin Brandis

В Нижегородской области перед судом предстанут трое жителей Сарова. Как сообщает СУ СК РФ по региону, их обвиняют в организации нарколаборатории.