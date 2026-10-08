Достижения.рф

В Москве внедорожник протаранил четыре припаркованных авто и опрокинулся

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

На юго-востоке Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser устроил серьёзную аварию. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Машина с номерами «три семёрки» протаранила несколько припаркованных автомобилей на улице Крузенштерна напротив дома № 6, корпус 3.

От удара внедорожник перевернулся. Повреждения получили Mazda, Audi, BMW и Citroën, среди них оказался и мусоровоз. Отмечается, что одна из машин задымилась.

По предварительным сведениям, за рулём находился 29-летний Виктор А. После аварии он и пассажир с трудом выбрались из перевёрнутой машины и скрылись с места происшествия на глазах у очевидцев. Сейчас полиция разыскивает обоих.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0