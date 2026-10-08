В Москве внедорожник протаранил четыре припаркованных авто и опрокинулся
На юго-востоке Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser устроил серьёзную аварию. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Машина с номерами «три семёрки» протаранила несколько припаркованных автомобилей на улице Крузенштерна напротив дома № 6, корпус 3.
От удара внедорожник перевернулся. Повреждения получили Mazda, Audi, BMW и Citroën, среди них оказался и мусоровоз. Отмечается, что одна из машин задымилась.
По предварительным сведениям, за рулём находился 29-летний Виктор А. После аварии он и пассажир с трудом выбрались из перевёрнутой машины и скрылись с места происшествия на глазах у очевидцев. Сейчас полиция разыскивает обоих.
Читайте также: