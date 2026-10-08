Двое россиян похитили 18 человек и годами держали их в рабстве

08 октября 2026, 20:26

Во Владимире суд рассмотрит дело о рабском труде 18 человек

Фото: Istock/BrianAJackson

Во Владимире суд рассмотрит дело о рабском труде 18 человек. Подробности сообщает СУ СК по региону.