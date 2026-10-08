Двое россиян похитили 18 человек и годами держали их в рабстве
Во Владимире суд рассмотрит дело о рабском труде 18 человек. Подробности сообщает СУ СК по региону.
Против двух 33-летних уроженцев Ивановской и Владимирской областей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Следствие считает, что с июля 2022 по сентябрь 2025 года они искали людей без социальных связей в Ивановской, Костромской и Владимирской областях.
Они нашли 18 человек, привезли их во Владимир и заставили работать разнорабочими на предприятии. Зарплату они забирали себе и ничего не платили. У потерпевших «работодатели» изъяли паспорта и поселили их в ветхом нежилом доме на улице Фейгина, где давали лишь еду и предметы первой необходимости.
Мужчины контролировали каждое движение «рабов»: на ночь запирали дверь, водили до работы и обратно. Тем, кто не подчинялся, они угрожали насилием и применяли силу. Обвиняемые частично признали вину. Скоро фигуранты предстанут перед судом.
Читайте также: